События Как харьковчане провели первый «карантин выходного дня» (видео) Вечерний Харьков 08:55 229 Об этом рассказала Елена Павличенко в программе «ТИПА НОВОСТИ». Читайте также В Харькове суд рассматривает дело о переименовании проспекта Петра Григоренко на маршала Жукова Заболеваемость COVID-19 на Харьковщине почти в десять раз выше нормы для смягчения карантина Харьковские полицейские зарегистрировали 116 сообщений о нарушении карантина БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харькове суд рассматривает дело о переименовании проспекта Петра Григоренко на маршала Жукова События 13:54 Лента новостей В Харькове суд рассматривает дело о переименовании проспекта Петра Григоренко на маршала Жукова 13:54 Заболеваемость COVID-19 на Харьковщине почти в десять раз выше нормы для смягчения карантина 13:35 Харьковские полицейские зарегистрировали 116 сообщений о нарушении карантина 13:21 Двое харьковчан занимались незаконным сбытом лекарственных препаратов 12:55 Жители пяти районов Харькова остались без воды 12:29 Часть Первомайского осталась без газоснабжения 12:18 Харьковским медикам пришлось принимать роды в карете «скорой» 12:07