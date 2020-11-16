Об отключениях предупредили в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Желябова (ч/с), ул. Нарвская, 14, ул. Золочевская, 15 (п. №1), ул. Холодногорская, 16 (п. №4, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 70 (п. №2, стояк) до 20:00 16.11.20 г.пр. Архитектора Алешина, 26 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 16.11.20 г.ул. Чернышевская, 88 (п. №2) до 20:00 16.11.20 г.ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (п. №2, стояк), ул. Бучмы, 30-б (п. №7, стояк) до 20:00 16.11.20 г.Салтовское шоссе, 258 (п. №6, стояк) до 20:00 17.11.20 г.ул. Тимирязева, 28(п. №1) до 20:00 16.11.20 г.б-р Жасминовый, 1 (п. №3, стояк), ул. Энергетическая, 6 (п. №1, стояк) до 20:00 16.11.20 г.ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 35 (п. №3, стояк) до 20:00 16.11.20 г.