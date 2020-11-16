46-летний мужчина сбывал наркотики во время встречи с покупателями. Полицейские разоблачили злоумышленника в подъезде многоэтажного дома в поселке Ковшаровка во время одной из таких сделок.

Как рассказали в полиции, 14 ноября в ходе проведения санкционированного обыска по месту жительства злоумышленника, работники полиции нашли и изъяли у мужчины 18 пластин наркотического вещества «метадон» общим количеством 180 таблеток, а также мобильный телефон, сигнальную ракету и денежные средства в сумме 2750 гривен.По данным следствия, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.Информацию по данному факту следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 46-летнего злоумышленника задержали.