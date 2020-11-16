Об этом рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харьковской области.

Согласно официальной информации, на прошлой неделе бригады скорой помощи выполнили 10268 выездов вызовы к жителям Харькова и области. Обслужено 9880 пациентов, из которых 2706 пришлось госпитализировать.Количество лиц, которым оказана медицинская помощь врачебными бригадами - 2623, специализированными бригадами - 221, фельдшерскими - 7036.Констатировано нестабильных стенокардий - 148, острых инфарктов миокарда - 60.Транспортировано на стентирование из дома - 22. Транспортировка на стентирование с учреждения здравоохранения - 1 . Всего констатировано острых нарушений мозгового кровообращения до 3-х часов - 35.Смертельных случаев - 218, из них до прибытия бригады медиков - 187, в присутствии бригады - 31.