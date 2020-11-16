Никто из граждан не пострадал.

15 ноября в 14:40 в полицию позвонил харьковчанин и сообщил, что во дворе его частного дома на улице Бестужева прогремел взрыв."По адресу сразу выехали руководство и следственно-оперативная группа Московского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области. На месте происшествия правоохранители обнаружили воронку диаметром около 10 сантиметров и повреждения забора и дома. Взрывотехники установили, что произошел взрыв ручной гранаты РГД-5", - рассказали в отделе коммуникации областного главка.На данный момент полицией принимаются меры для установления лица, причастного к совершению преступления, а сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.