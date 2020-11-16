Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Согласно официальной информации, в течение недели, с 9 по 16 ноября, подразделения Главного управления Государственной службы Украины 179 раз выезжали по сигналу «Тревога». Из них 68 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний. Кроме того, 22 раза спасатели выезжали для оказания помощи населению и на дорожно-транспортные происшествия, 21 - на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, 5 - на дежурство, 63 - другие выезды.В результате пожаров погибли 2 человека.Также пиротехники Харьковского гарнизона 21 раз выезжали на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны. Всего было обнаружено и обезврежено 551 боеприпас, среди которых 119 артснарядов, 78 минометных мин, 41 граната и 313 патронов.