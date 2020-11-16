Владельцу запрещенного растения грозит до пяти лет лишения свободы.

Как рассказали в полиции, во время санкционированного обыска в доме 36-летнего мужчины правоохранители выявили около 150 высушенных кустов конопли, а также бумажные свертки с семенами и стеблями каннабиса.По данному факту Балаклейским отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.