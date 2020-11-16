82 ребенка родилось в Харькове за последние три дня – 13, 14 и 15 ноября.

Как сообщили в Харьковском городском совете со ссылкой на центр здоровья, в пятницу, 13 ноября, в городе родилось 29 детей: 15 мальчиков и 14 девочек.В субботу, 14 ноября, на свет появилось также 29 детей: 19 мальчиков и 10 девочек.В воскресенье, 15 ноября, родилось 24 ребенка: 11 мальчиков и 13 девочек, в том числе две двойни: две девочки появились на свет в областном перинатальном центре, еще две девочки - в региональном перинатальном центре.