Ночью, 16 ноября, на номер «103» поступил вызов о том, что у жительницы одного из сел Изюмского района начались роды.

«На вызов сразу выехала бригада экстренной медицинской помощи. Во время госпитализации у 31-летней беременной женщины начался II период родов. Автомобиль сразу остановили и бригада начала оказывать акушерскую помощь. Благодаря слаженной работе медиков беременная родила здорового мальчика весом 3 кг, с ростом 50 см, 9 баллов по шкале Апгар. После предоставления акушерской помощи и осмотра роженицу вместе с новорожденным госпитализировали в лечебное учреждение», - рассказали медики.