В КП "Харьковводоканал" обновили информацию о списках отключения.

Холодногорский район: ул. Нарвская, 14, дорога Окружная (ч/с) до 20:00 16.11.20 г. ; ул. Желябова (ч/с) до 20:00 17.11.20 г.

ул. Нарвская, 14, дорога Окружная (ч/с) ; ул. Желябова (ч/с) Киевский район: ул. Арктическая (ч/с), ул. Борисовская (ч/с), ул. Глебовская (ч/с), ул. Ямская (ч/с), ул. Бескрайняя (ч/с), пер. Скадовского (ч/с) до 20:00 16.11.20 г.

ул. Арктическая (ч/с), ул. Борисовская (ч/с), ул. Глебовская (ч/с), ул. Ямская (ч/с), ул. Бескрайняя (ч/с), пер. Скадовского (ч/с) Московский район: ул. Героев Труда, 17 до 20:00 16.11.20 г.

ул. Героев Труда, 17 Немышлянский район: шоссе Салтовское, 240, 242, 244, 246 до 20:00 16.11.20 г.

шоссе Салтовское, 240, 242, 244, 246 Слободской район: ул. Морозова, 1, 2, 3, 4, 5, 13, 32, 34, ул. Мухачева, 3, 5, 5-а, 15, 16, 18, 20, 22, 24, ул. Дизельная, 1, 1-б, 2, 2-а,б, 4, 6, 16, 18, ул. Тепловозная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, ул. Энергетическая, 2, 4, 6, ул. Черноморская, 1, 2, 3, 5, ул. Ковтуна, 5, 10, 10-а, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 22-а, 23, 24, 27, 40, 42 до 20:00 16.11.20 г.

Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам: