Открыто уголовное производство по факту сбыта сильнодействующих лекарственных средств в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в ходе расследования правоохранители установили, что 33-летний и 26-летний харьковчане незаконно сбывали сильнодействующие лекарственные средства, которые в дальнейшем использовались для изготовления наркотиков. Один из мужчин создал сайт, через которые сбывались медицинские препараты, а его сообщник осуществлял отправку товаров через отделения почтовых операторов. Оплату от покупателей мужчины получали на свои банковские счета.В ходе обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, изъято более шести тысяч упаковок лекарственных средств на сумму более 1 млн грн, банковские карты, компьютерная техника, терминалы мобильной связи и другие вещественные доказательства.