Открыто уголовное производство по факту сбыта сильнодействующих лекарственных средств в особо крупном размере.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в ходе расследования правоохранители установили, что 33-летний и 26-летний харьковчане незаконно сбывали сильнодействующие лекарственные средства, которые в дальнейшем использовались для изготовления наркотиков. Один из мужчин создал сайт, через которые сбывались медицинские препараты, а его сообщник осуществлял отправку товаров через отделения почтовых операторов. Оплату от покупателей мужчины получали на свои банковские счета.
В ходе обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, изъято более шести тысяч упаковок лекарственных средств на сумму более 1 млн грн, банковские карты, компьютерная техника, терминалы мобильной связи и другие вещественные доказательства.