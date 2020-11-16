Работники полиции составили 100 админпротоколов и прекратили работу 80 заведений, среди которых 2 ночных клуба, 62 учреждения бытового обслуживания и 16 заведений общественного питания.

Как сообщает пресс-служба областного главка, по состоянию на 16 ноября, за выходные, в результате проведенных профилактических мероприятий полицейские задокументировали 80 фактов нарушения карантина и прекратили работу заведений во всех девяти районах Харькова и трех районах области. В частности, в Балаклейском, Богодуховском и Купянском.«За нарушение карантинных норм сотрудники полиции составили 100 административных протоколов: 5 - на руководителя предприятия, учреждения, организации; 8 - на руководителей торговых заведений, учреждений питания; 16 - на работников предприятий, учреждений, организаций; 17 - на водителей общественного транспорта и 54 - в отношении физических лиц», - рассказали в ведомстве.