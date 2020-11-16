Об этом свидетельствуют данные Минздрава об определении регионов с широким распространением COVID-19.

Согласно данным статистики, опубликованной на сайте Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 16 ноября ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Харьковской области не соответствует критериям для смягчения карантина в регионе.Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19.Так, при минимальном показателе в 40 случаев заболевания на 100 тысяч населения, показатель по Харьковской области составляет 384 случая, что превышает минимальный порог в 9,6 раз.Напомним, что согласно информации системы мониторинга СНБО Украины, 16 ноября в Харьковской области лабораторно подтвердили 580 новых случаев коронавирусной инфекции. 100 человек выздоровели, еще один - скончался.Всего, за время пандемии в регионе было зарегистрировано 48179 случаев COVID-19, что является вторым показателем в Украине после Киева (51499 случаев). 14711 - выздоровели, 643 - скончались.