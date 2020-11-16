Судья перенес заседание на 4 декабря и отметил, что неявка не будет основанием для не рассмотрения дела.

Сегодня Второй административный суд в Харькове должен был рассмотреть дело о переименовании проспекта имени Петра Григоренко на маршала Жукова. Однако, как сообщают журналисты телеканала "р1", представители Харьковского городского совета проигнорировали заседания, из-за чего суд принял решение о переносе рассмотрения ходатайства на 4 декабря.Напомним, что 5 августа текущего года Харьковский городской совет, в лице городского головы Геннадия Кернеса подал вторую апелляционную жалобу с ходатайством о восстановлении сроков для обжалования ранее принятого решения, которое обязало городские власти называть проспект именем Петра Григоренко.