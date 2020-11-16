С начала года в киберполицию поступило более 25 тысяч заявлений о случаях онлайн-мошенничества. Нередко мошенники, пытаясь завладеть средствами граждан, активизируются в период распродаж и скидок.

Получая множество предложений о безумных скидках, подарках и акций, помните, что в дни тотальной распродажи активизируются и аферисты, предупреждают в киберполиции.В этом году в киберполицию поступило более 25 тысяч заявлений о случаях онлайн-мошенничества. Чтобы сделать интернет-шопинг безопасным, в полиции советуют использовать для покупок только проверенные ресурсы и перепроверять название необходимого сайта, чтобы убедиться в его правильности. Один незаметный символ в адресной панели может привести вас на фишинговый сайт.Нельзя никому передавать данные своей банковской карты (особенно CVV-код и пин-код), ведь работники банка никогда не запрашивают такую информацию.Следите за тем, чтобы сайты, которые принимают онлайн-платежи, были защищены. Для этого в названии адреса должны содержать символы «https://» и значок замочка.Чтобы исключить шансы мошенников завладеть деньгами, лучше использовать не предоплату, а наложенный платеж.Также на сайте киберполиции в разделе "Стоп фрауд" (cyberpolice.gov.ua/stopfraud) можно проверить номер телефона потенциального бизнес-партнера, его банковскую карточку или ссылки на сомнительный сайт (возможно, мошенники уже есть в базе киберполиции).По данным НБУ, только в первом полугодии 2020 года зафиксировано 47, 5 тысячи случаев мошенничества с платежными картами и банковскими счетами украинцев на общую сумму 86,4 миллиона гривен, тогда как за первое полугодие 2019-го было зафиксировано 34,7 тысячи таких случаев на сумму 72,6 миллиона гривен.В НБУ связывают увеличение количества и объема мошеннических операций в нынешнем году с активным переходом украинцев на безналичный расчет после введения карантинных мероприятий.