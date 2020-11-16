Правительственная программа поддержки бизнеса, пострадавшего от субботне-восресного локдауна, малоэффективна – карантин выходного дня может привести к массовым протестам и еще больше усугубить ситуацию с распространением коронавируса, считают эксперты.

«Поблажки» от Кабмина

У предпринимателя остается два выхода

Какая поддержка нужна

Карантин выходного дня раскритиковали в пух и прах эксперты самых разных сфер деятельности. По мнению главы Ассоциации частных работодателей Александра Чумака, это очередная не просто бесполезная, а вредная инициатива правительства в борьбе с коронавирусом.– Суббота и воскресенье – это дни, когда малый бизнес, особенно сервисный и торговый, имеет самый большой доход. Именно в выходные люди идут за покупками на рынки, посидеть в рестораны и кафе, посещают кинотеатры, ходят в театры и так далее, – говорит эксперт. – Люди, которые всю неделю тяжело работали, находясь под постоянным психологическим давлением коронавируса, в выходные дни сбрасывают напряжение вместе с деньгами. И сейчас предлагается этот канал закрыть. Общественный транспорт работает, и люди ездят как селедки в бочке. А рестораны, где и так заставляют соблюдать условия карантина, закрывают. Да, некоторые заведения общепта нарушают правила, но это не массовое явление, это можно взять под контроль.По мнению Александра Чумака, особого влияния на распространение коронавируса карантин выходного дня как таковой не окажет. Но при этом увеличит психологическую нагрузку на людей и подстегнет недовольство народа действиями правительства.– В итоге это может перерасти в протесты, на которые люди будут приходить массово, общаться и передавать друг другу коронавирус, – считает Александр Чумак. – Это, собственно, уже начинается. В Харькове уже прошла не одна акция протеста рестораторов, предпринимателей, и не только в Харькове.Предпринимателям, которые могут пострадать от карантина выходного дня, Кабмин обещает сгладить негативные последствия. Правительственная программа поддержки предполагает компенсацию части зарплат сотрудникам в связи с простоем производства; выплаты на детей для физлиц-предпринимателей; упрощенный механизм реализации форс-мажорных обстоятельств; программу доступных кредитов "5-7-9" (кредитные каникулы для бизнеса).Однако Александр Чумак считает, что такие меры малоэффективны.– Они не просто недостаточны – это мизер из того, что может сделать Кабмин, – считает эксперт.В частности, по его мнению, брать кредит, когда бизнес не работает и нет покупателя – это самоубийство.– Во-первых, деньги все равно нужно отдавать. А во-вторых, большинство кредитов дается под залог. Если брать малый бизнес, то, как правило, помещения для деятельности взяты в аренду, то есть под залог придется отдавать квартиру или машину, если оценят в хорошую сумму, – говорит Александр Чумак. – Так что надо честно сказать, что кредиты не решают проблемы. Разве что при условии, что они будут беспроцентные и беззалоговые на конкретный бизнес, который действительно нужно поддержать. И они должны быть рассчитаны не на год, а на два-три года.По словам Александра Чумака, нельзя считать эффективной поддержкой и выплаты на детей физлицам-предпринимателям, поскольку не у всех людей, занимающихся бизнесом, есть дети до десяти лет.А вот компенсацию части зарплат эксперт одобряет, причем ввести ее нужно было еще с весны.– Из-за карантина бизнес закрывается, и у предпринимателя остается два выхода: либо увольнять наемных работников, либо отправить их во временный отпуск с сохранением части зарплаты. А поскольку продажи нет, – все зарплаты он покрыть не сможет, ведь еще налоги нужно заплатить. Государство должно освободить его от уплаты налогов этим наемным сотрудникам, а также компенсировать предпринимателю сумму, чтобы он обеспечил работников зарплатой хотя бы в размере средней или близкой к средней. Так как на минималку сейчас не проживешь, – говорит Александр Чумак. – Предприниматель должен понимать, что он может сохранить коллектив, а когда все наладится, они выйдут и будут работать – ему не придется искать новый персонал.Александр Чумак считает, что отличной поддержкой предпринимателям могли бы стать государственные гранты. Однако такого пункта в правительственной программе нет.– Я считаю, что государство может давать гранты. И не нужно бояться, что гранты будут предоставлены малому бизнесу на развитие. Хоть это и безвозвратные средства, но они вернутся в казну в виде налогов. Бизнес будет работать, налоги будут платиться и деньги пойдут в оборот. Будет кругооборот денег, потому что они вливаются в малый бизнес – самую экономически активную часть населения, – уверен специалист. – Люди не обменяют эти гранты на доллары, не положат в банк на депозит или в банку дома – они пустят их в дело, деньги будут крутиться в экономике. И никоим образом не повлияют на инфляцию, что очень важно. Это латышский опыт и он действительно заслуживает внимания. В Латвии делают очень правильные точечные финансовые вливания в малый бизнес для того, чтобы он не умер и предприниматели не пошли на биржу труда.А если брать конкретно физлиц-прежпринимателей, то, по мнению Александра Чумака, именно местные власти должны снизить единый налог независимо от оборотов.– Мы предлагали продлить освобождение от ЕСВ до конца года. Посмотреть, что будет с пандемией и потом принимать дальнейшие решения, – продолжает эксперт. – Ведь ЕСВ – это постоянные расходы, а у предпринимателей, помимо налогов и зарплаты наемному персоналу, есть расходы на аренду, коммунальные платежи. Предприниматели-арендодатели платят еще налог на недвижимость. Снижение в общей массе отдельных расходов, например, ЕСВ позволит сохранить бизнес и более-менее работать дальше.В понедельник, 16 ноября, в Верховной Раде зарегистрировали постановление, рекомендующее правительству отменить карантин выходного дня. Инициаторы постановления называют решение правительства о введении карантина выходного дня неоднозначным, таким, которое ставит многих граждан в безвыходное положение.