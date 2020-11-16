После рабочего дня глаза болят несусветно. Ребенок к вечеру тоже жалуется. Наверное, это и не удивительно – все мы стали заложниками компьютера, читаем при свете ночника, едим не полезную еду, а ту, которой можно поскорее набить желудок. Как же в современных условиях уберечь глаза? Александра

Среди основных факторов, которые приводят к развитию болезней глаз — нездоровое питание, неправильная осанка, отсутствие двигательной активности, стрессы и нервное перенапряжение, работа при плохом освещении, увлечение гаджетами, работа с компьютером, считают специалисты.Чтобы сохранить зрение и избежать глазных болезней, врачи рекомендуют придерживаться правил.— Одно из них — соблюдать гигиенические нормы освещения. Нельзя заниматься в плохо освещенных местах, настольные лампы должны быть мощностью 60–75 ватт, нить накаливания не должна быть видна. Очень вредно читать в транспорте. Кроме того, нужно помнить о правильном режиме просмотра телепередач, — говорят специалисты. — Просмотр телевизора безопасен при расстоянии не меньше двух метров от экрана. Общая продолжительность просмотра телевизионных программ для детей до семи лет не должна превышать 30–40 минут в день, в старшем возрасте можно смотреть телевизор до полутора-трех часов в день.Общение с компьютером тоже нужно взять под контроль. По словам медиков, расстояние от глаз до экрана должно быть не меньше 50 сантиметров. Необходимо правильно сидеть: правильная поза обеспечивает максимальный приток крови ко всем частям тела. Корпус должен быть выпрямлен, естественные изгибы позвоночника и угол наклона таза сохранены, голова слегка наклонена вперед. Безопасное расстояние от глаз до книги или тетради – 33–35 см.Источник света должен падать с левой стороны, охватывать весь стол, не создавать контрастных теней, не давать бликов или прямых лучей в глаза. Книгу во время чтения лучше ставить на подставку: это обеспечивает правильную посадку, исключает наклон головы и развитие сколиоза, рекомендуют врачи.Зрительную работу нужно чередовать с физической активностью (например, устроить физкультминутку, поработать по дому, заняться спортивными упражнениями, прогуляться на свежем воздухе) и упражнениями для глаз (делаем движения вверх, вниз, в сторону в течение 2–3 минут).Важно полноценно и сбалансированно питаться. Для питания глаз хороши витамины А, D, Е, белки, омега-3 жирные кислоты, микроэлементы. Для поддержания нормального зрения употребляйте овощи, фрукты, зелень, сливочное и растительное масло, молочные продукты, яйца, мясо, печень, рыбу. Стоит отказаться от курения: никотин сначала расширяет сосуды, а затем сужает, нарушая питание глаза, что может привести к ишемии сетчатки и уменьшению кровоснабжения органа. После 40 лет для своевременного выявления глаукомы стоит раз в год измерять глазное давление, а после 45 лет – ежегодно контролировать уровень сахара в крови.