Сотрудники центра культуры и искусств на Пушкинской, 62 собираются помочь харьковчанам пережить смутные карантинные времена с позитивным расположением духа и хорошим настроением. Энтузиасты уже организовали концерт к Хеллоуину, в котором посмеялись над страхами, а теперь готовят грандиозное онлайн-мероприятие к Новому году.

Площадка будет мультидисциплинарной

Двери для крутых инициатив широко открыты

В планах – киноклуб и пьеса

Молодые креативные сотрудники Харьковского областного организационно-методического центра культуры и искусств решили превратить его в площадку для встреч талантливых людей.– Это прекрасно сохранившийся особняк в самом центре города – на ул. Пушкинской, 62, где жили в свое время великий режиссер Александр Довженко и другие знаменитые люди. Мы хотим, чтобы он стал местом, где будут собираться талантливые люди Харькова и области – музыканты, художники, киношники, литераторы, театралы – встречаться, общаться, делиться идеями, обмениваться опытом, создавать что-то новое, удивительное, – говорит ведущий методист центра культуры и искусств Тимофей Бинюков. – То есть некий free space, куда смогут приходить абсолютно разные ребята. Мы хотим, чтобы двери центра вообще не закрывались. А креативных людей в Харькове предостаточно.Будучи по образованию режиссером, Тимофей вспоминает, как во время учебы в Харьковском национальном университете искусств им. И.П. Котляревского ему всегда не хватало места для репетиций.– Сейчас я хочу дать возможность свободно собираться и творить другим – молодым и тем, кто постарше. Условно говоря, ты художник – пришел порисовать, а я театрал – пришел порепетировать, а он музыкант – на трубе сыграть. Мы познакомились, обменялись идеями – и, глядишь, создали что-то новое, интересное, неизбитое. Ведь Харьков невероятно богат талантами и многим нужна помощь в самореализации, – считает Тимофей. – В Харькове есть художественное училище, где готовят сценографов, театральных художников. Но за годы, пока я учился в университете, нас ни разу не объединили, не познакомили, не дали возможности создать что-то вместе. То есть художники знали, что теоретически существуют режиссеры, а мы знали, что где-то там есть сценографы, а создавать взаимосвязи нас не учили. И когда человек приходит работать в театр, возникают сложности в коммуникации. Так вот, наша площадка будет мультидисциплинарной.Креативную идею молодежи активно поддерживает нынешний руководитель центра Вера Лагутина.– Вера Александровна – человек молодой, современный, мультидисциплинарный, она приветствует разнообразие. Еще будучи директором галереи «Слобожанщина», она проводила там самые разные интересные мероприятия, – говорит Тимофей Бинюков. – Вера Лагутина нашу инициативу полностью поддерживает. По ее мнению, молодежь не интересуется нашим центром, потому что центр не интересуется молодежью. И этот подход нужно менять.Первой реализацией молодежной инициативы стал онлайн-концерт, приуроченный к Хеллоуину (видео по ссылке: youtu.be/uwbDr9_LWHo).– Решили, что время от времени будем устраивать на своей площадке концерты, на которых будут выступать очень разные, но всегда только качественные музыканты, – продолжает Тимофей Бинюков. – Попадание Харькова в красную зону несколько смутило нас, но мы смогли вовремя организоваться и снять мини-концерт с элементами театрализации, посвященный Хеллоуину. В эти психологически сложные времена ни в коем случае нельзя отчаиваться, нужно держать хвост пистолетом и делать все возможное, чтобы людям было проще перенести грустные события. И прежде всего этим вопросом должна заниматься культура. Так что наш концерт был о смехе над страхами.Сейчас энтузиасты уже планируют следующее мероприятие – новогодний концерт,– Он будет еще более масштабным. Мы уже начали над ним работать. Приглашаем интересных музыкантов, артистов. Наши двери широко открыты для любых конструктивных крутых инициатив, – говорит Тимофей. – Изначально предполагалось провести концерт под открытым небом – на заднем дворике усадьбы. Но в связи с красной зоной мы от этой идеи отказались и решили все же сделать его онлайн.В центре культуры и искусств должна кипеть разнообразная культурная жизнь. Именно к этому стремятся его сотрудники.– Одна из идей – сделать здесь киноклуб. Неслучайно же в этом особняке жил Довженко, – продолжает делиться планами Тимофей Бинюков. – Хотим показывать там самые разные кинофильмы. Да, кино можно посмотреть и дома, но дома такой шикарной компании у тебя не будет. Мы хотим, чтобы приходили самые разные люди, смотрели каждый раз что-то новое – анимацию, украинское кино, зарубежные фильмы, старые, современные. Чтобы после сеанса зрители оставались, обсуждали увиденное, спорили, налаживали контакты, придумывали какие-то сумасшедшие проекты. Такие показы будут поводом для того, чтобы здесь собирались киношники – в Харькове есть ребята, которые снимают довольно-таки неплохое кино, – чтобы посидеть вместе, поговорить, пообщаться. Планировали запустить киноклуб с 15 ноября, но пока он стоит на паузе – из-за карантина. Думаю, скорее всего, будет заморожен до весны.А еще в центре мечтают поставить пьесу. Правда, подробностей Тимофей пока не раскрывает, поскольку предстоит еще договориться с автором.– Из-за карантина работа застопорилась – нет смысла делать проект онлайн, – замечает энтузиаст. – 23 октября мы с коллегой проводили театральный мастер-класс онлайн – это было ужасно. Поставили ноутбук. Ты смотришь в малюсенькую камеру и пытаешься вести диалог, а отвечают тебе письменно в чате. Ну это не театр. Это нечто другое. То был эксперимент и больше к такому формату мы, конечно, не вернемся. Хочется живого общения. Когда человек работает на пустой зал и нет ответной энергии, отклика – это очень сложно.