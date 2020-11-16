Ближе к 2022 году США передадут Украине партию новейших катеров Mark VI.Об этом сообщает ресурс «Армия Inform».
Сейчас стороны завершают согласование деталей контракта о поставке американских катеров для ВМС Украины. Украинский флот получит абсолютно новые судна, которые были построены на судостроительных предприятиях США. С ними также будут идти и комплекты американского вооружения и технические средства.
Длина патрульных катеров Mark VI составляет 25 метров. Эта многофункциональная платформа может достигать максимальной скорости более 35 узлов.
Они вмещают в себя экипаж из 10 человек и могут принять до 8 пассажиров. Оборудованы с минимальными требованиями комфорта для экипажа во время длительных операций: на борту есть камбуз (кухня для экипажа), кровати и душ. К тому же Mark VI наделен способностью дистанционного управления беспилотным надводным аппаратом «unmanned surface vehicle (USV)» для обнаружения подводных мин.