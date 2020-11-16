Молодежная сборная команда Харьковской области завоевала семь медалей на чемпионате Украины по плаванию, который прошел 13-15 ноября в городе Днепр.

Харьковские спортсмены завоевали три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали. В частности, воспитанник Харьковского училища физкультуры №1 Герман Фень завоевал «золото» и «серебро» в заплывах на спине на дистанциях 100 и 50 м соотвественно.В плавании вольным стилем на дистанции 1,5 км лучшим стал Богдан Белеменко.Карина Снитко одержала первенство на дистанции 200 м вольным стилем, а также стала третьей на этой же дистанции в комплексном плавании.Максим Голубничев завоевал «серебро» на дистанциях 100 и 200 м брассом.