В Харькове зарегистрирован самый поздний заморозок в истории метеорологических наблюдений, сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

В среду, 11 ноября, по данным метеорологов, минимальная температура воздуха составила -1,5°С. Это первый осенний заморозок в городе, и он стал самым поздним в истории метеонаблюдений, поскольку на один день превзошел показатель 1967 года.– Таким образом, продолжительность безморозного периода в Харькове составила 201 день – с 24 апреля по 10 ноября, – говорят в гидрометеоцентре.