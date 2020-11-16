Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Не только коронавирус уносит жизни харьковчан...Жестоко избитый 71-летний театральный режиссёр умер в реанимации!Как стало известно, вечером 14 ноября Леонид Садовский вышел в аптеку и на него напали. Он получил тяжелые черепно-мозговые травмы — били тупым предметом по голове. В хирургическом отделении "неотложки" Леониду Садовскому сделали операцию, после состояние оценивали как крайне тяжелое, он находился в реанимации. Травмы оказались несовместимые с жизнью и сегодня он умер.Режиссер Леонид Садовский был заслуженным деятелем искусств Украины, заведующим кафедрой мастерства актера Харьковского национального университета искусств имени Котляревского, педагог», сказано в сообщении канала.