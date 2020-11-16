В Харьковском художественном музее до 30 ноября можно увидеть работы десяти учеников Ильи Репина, выполненные в различных техниках. На выставке впервые представлен такой состав авторов. Некоторые работы также выставляются впервые.

Правила посещения музея

Мастерская Ильи Репина, о которой вспоминали многие его ученики, была всегда переполнена, одновременно там обучалось более 60 человек, многие из них учились годами, говорится на сайте художественного музея. Почти все ученики художника, которые оставили воспоминания о периоде обучения у Репина, отмечают, что какой-то особой системы преподавания у него не было, он никогда не правил работы учеников. Просто когда у кого-то возникали определенные трудности, он садился рядом и тоже писал натуру или постановку, которую ставили в мастерской.Илья Репин стал педагогом для многих выдающихся художников. Известно, что 13-летним подростком у мастера стал учиться рисованию Валентин Серов. В таком же возрасте пришел в мастерскую и известный впоследствии художник Исаак Бродский.Самыми известными мастерами и помощниками Ильи Репина по занятиям в мастерской были Борис Кустодиев, Филипп Малявин, Дмитрий Кардовский, которым мастер в свое отсутствие доверял проводить занятия. Их работы представлены в экспозиции музея и на выставке. Уроки у Репина брал Михаил Врубель, через его мастерскую прошли такие известные и талантливые мастера, как Иван Билибин, Константин Сомов, Иван Горюшкин-Сорокопудов. Мастерскую Репина посещали и женщины, которым с 1891 года было разрешено поступать в академию.В экспозиции музея представлены работы блестящего мастера линогравюры Анны Остроумовой-Лебедевой. Педагогический талант Ильи Репина проявился в том, что каждый из его учеников стал яркой творческой личностью, не подражая учителю и не повторяя его.В экспозицию также вошли работы харьковских учеников Репина. После окончания Академии художеств они приехали в Харьков для преподавания в художественном училище, открытом в 1912 году.На выставке представлены интересные ранние работы Семена Прохорова и пейзаж «Святогорск» Алексея Кокеля, который в паре с Прохоровым много лет проработал в Харьковском художественном училище, затем в техникуме, затем в художественном институте. Реалистические основы творчества, которые и по сегодняшний день отмечают харьковскую художественную школу, до сих пор хранятся в Харьковской академии дизайна и искусств.Выставка продлится до 30 ноября.В связи с карантином в залах музея можно находиться только при наличии защитной маски, с соблюдением дистанции в полтора метра. Количество посетителей ограничено: одновременно разрешено принимать до восьми человек. В экспозиционных залах действует правило «улицы с односторонним движением». Музейным смотрителям предписано строго следить за тем, чтобы посетители передвигались в одном направлении – во избежание столкновений друг с другом. Перед билетной кассой сделана специальная разметка – для соблюдения дистанции в очереди.