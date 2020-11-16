Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Вам не придется отвечать на критические замечания. Просто вас никто не станет критиковать. Всякое ваше действие будет воспринято как должное. Завтра есть вероятность, что ваши усилия приведут к нужному результату.Следует быть осмотрительнее, балансируя на тонкой перемычке между юмором и сарказмом. Завтра вряд ли кто-нибудь сможет быть вам полезен. От помощи лучше отказаться. В одиночку вы быстрее достигнете желаемого.В ваших действиях несложно будет углядеть тенденцию к созданию вокруг себя хаоса. Может, стоит позволить себе быть ведомым. Завтра откройте двери и окна для новых возможностей — и они, скорее всего, придут.Обнаружив жуткий беспорядок, вы не сможете не поучаствовать в его устранении. Это может занять большую часть дня. Завтра управление вашим организмом будет перескакивать с левого полушария на правое и обратно.Наиболее соблазнительным способом решить проблему может оказаться наиболее мелодраматичный с виду. Не используйте его. Завтра ваша внутренняя сила будет столь велика, что могла бы вызвать материализацию чувственных идей.Позаботьтесь о парусах и руле, а ветер будет обеспечен высшими силами. Все, за что вы возьметесь, увенчается успехом. Завтра не слишком удачный день для поиска виноватых. Постарайтесь не делать резких движений.Перед тем как отвечать на вопросы, проанализируйте их на предмет наличия тайного смысла. Рискуете оказаться в дурацком положении. Завтра не ссорьтесь с коллегами по работе, не принимайте поспешных решений.Сейчас вы еще можете позволить себе лентяйничать, чтобы в очередной раз все обдумать. Однако скоро придется приниматься за активные действия. Есть масса уровней желания, но вы находитесь на самом глубоком.Это период будет полон дел, и вы сможете проявить себя наилучшим образом. Завтра у вас будет достаточно душевных и физических сил, чтобы свернуть пару-тройку гор. Главное — правильно выбрать объект.Вам будет доставлять удовольствие откалывать самые неожиданные номера, только бы удивить окружающих. С завтрашнего дня должен начаться период, когда можно расслабиться — хоть краткий, но крайне веселый.Сопротивляйтесь, если вас пытаются заставить действовать в спешке. Это не самое творческое состояние. Завтра стоит быть весьма избирательным в темах разговоров, о некоторых вещах лучше помолчать.Удачный период. Хотя с первого взгляда и не скажешь. Завтра можно рискнуть и предпринять хоть какие-нибудь действия. Даже если потерпите неудачу, вы, по крайней мере, сможете найти себе оправдание.