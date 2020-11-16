Полиция открыла уголовное производство по факту нападения на 71-летнего профессора Харьковского национального университета искусств Леонида Садовского, в результате которого он скончался.

По данным силовиков, информация о потерпевшем поступила в Московский отдел 14 ноября в 18:10 от врача скорой помощи.Предварительно установлено, что мужчина получил несколько ударов по голове, когда возвращался домой через пустырь. Злоумышленник напал на него сзади и нанес травмы, от которых пострадавший потерял сознание. Придя в себя, мужчина пришел домой и рассказал о случившемся жене, которая вызвала бригаду скорой помощи. Мужчина был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, где 16 ноября скончался.Леонид СадовскийПроводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом с предварительной квалификацией по ч.1ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет тюремного заключения.Полиция устанавливает личность злоумышленника, чтобы задержать его.