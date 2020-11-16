Человек, у которого обнаружили коронавирус, должен самоизолироваться, чтобы не передавать вирус тем, с кем он контактирует на работе или в транспорте. А как узнать, что можно уже выходить в люди? Делать повторный тест дорого...

Минздрав определил три критерия, которые определяют, когда можно прекратить самоизоляцию. При этом, как сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов, снова делать ПЦР-тест необязательно.– Допустим, 1 ноября у вас появились симптомы коронавирусной болезни. Вы не делали ПЦР-тест и находитесь дома на самоизоляции. Через десять дней у вас уже нет ни одного проявления клинических симптомов. Отсчитайте от этого времени три дня – и можно прекращать самоизоляцию и закрывать больничный, – пояснил Максим Степанов. – Или такой вариант: 1 числа появились симптомы, у вас взяли мазок, сделали тест, и он показал положительный результат. Затем аналогично, если на десятый день нет симптомов, отсчитываете три дня. Если нет проявлений симптомов в течение трех дней, считая с десятого дня заболевания от даты установления диагноза, не нужно делать лабораторное обследование.ПО словам министра, повторное тестирование методом ПЦР с целью определения наличия или отсутствия вируса в организме может проводиться не ранее, чем через десять дней после появления симптомов или получения первого положительного результата на Covid-19.– Все эти три критерия равноценны, – отметил Максим Степанов.