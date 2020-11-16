Приобретая парогенератор, стоит задаться вопросом выбора для него гладильной доски. Правильно подобранная гладилка существенно облегчит вам жизнь.

Для дома большинство хозяек отдают предпочтение более легким и мобильным установкам – так, чтобы можно было их переносить. Обычно вес колеблется в пределах от 5 до 20 килограммов.Все производители выпускают модели с функцией регулирования высоты. Существует два типа фиксации по высоте: ступенеобразная или механическая (плавная). Дольше прослужит ступенеобразная система регулировки, поскольку она является более прочной и надежной. Ассортимент модельного ряда настолько велик, что есть даже гладилки, позволяющие осуществлять процесс глажки в сидячем положении.Широкая столешница станет наилучшим вариантом — позволит без всяких усилий погладить скатерть, шторы, гардины. Форма тоже играет немаловажную роль: для проглаживания текстиля с одной стороны стоит сделать выбор в пользу гладилки с острым краем, дабы облегчить надевание на нее швейных изделий.При изготовлении основы чаще всего используют высокопрочный пластик и металл. Чтобы проверить стабильность, необходимо привести гладильную доску в рабочее состояние. Устойчивость напрямую зависит от опорной площади ножек — чем она больше, тем устойчивее конструкция. Идеально, когда ножки вообще выходят за пределы столешницы. Чтобы предотвратить скольжение гладильной доски, на ножки должны быть надеты резиновые или же специальные пластиковые рельефные насадки. Доски, которые требуют частого перемещения, имеют на ножках колесики, обладающие системой блокировки.Если электрошнур достаточной длины, это не только исключит сложности при подсоединении парогенератора, но и позволит установить гладильную конструкцию в любом удобном месте. Необходимо обратить внимание также на наличие сервисной розетки на 230 В. Такая доска будет более функциональной.По техническим параметрам она обязана быть широкой, устойчивой и способной выдерживать вес не менее 7–8 килограммов.