Утюжить на хорошей гладильной доске – одно удовольствие. Это легко и занимает на так много времени. На что стоит обратить внимание, чтобы выбрать устойчивое и удобное приспособление для глажки?

Чтобы не прогадать с покупкой, присмотритесь к. От них зависит устойчивость и долговечность гладилки. А-образные ножки не очень надежные. У них малый охват, чтобы удерживать устройство. Шурупы, соединяющие элементы, со временем расшатываются от частого складывания-раскладывания. Подкрутить их невозможно. А если сломается декоративный колпачок, считайте все пропало: он не подлежит восстановлению.Доска с ножками в виде перевернутой «П» тоже самая устойчивая. Гладить на таком приспособлении крайне неудобно. Сделанная на заклепках, доска часто падает и произвольно складывается. Придется постоянно подкручивать детали. И самое обидное — заклепки не поддаются ремонту. Если одна из них вылетит, вы уже ничего не сделаете.Другое дело — доски с Т-образными ножками, зафиксированные болтами. Они самые надежные. Доска легко складывается и раскладывается. Даже если болты расшатаются, их не сложно подтянуть гаечным ключом. Замените болтами заклепки и шурупы. Они обеспечат надежную сцепку, доска не сломается.Качество глаженья зависит от. Цельнометаллическая поверхность с отверстиями «не собирает» конденсат, когда отпариваете вещи.ДСП — не лучший вариант для гладильной доски. От постоянной паровой глажки появляется запах клея с нотками тырсы. И с каждым разом он усиливается. Рано или поздно, доска вздувается от постоянного нагревания.Металлическая сетка, на первый взгляд, хороша. Поверхность у нее ровная, на ней удобно гладить. Но от высокой температуры решетка часто деформируется и прогибается при глажке. А все потому, что между основой и чехлом часто бывает слишком тонкий слой.Доска, изготовленная из перфорированного вспененного пластика — суперлегкая. Она не намокает под воздействием пара, не деформируется и не оставляет следов на одежде.Присмотритесь. Учтите, что синтетика линяет. На обивке ядреных расцветок рискованно гладить светлые вещи — не факт, что отстираются.На чехле с металлизированной нитью утюжить проще: нитка сохраняет тепло и помогает основательно разглаживать вещи.Хлопковая обивка — наилучший вариант. Она не пригорает и включает в себя слои из пеноматериала и войлока. Благодаря этому поверхность мягкая и удобна для глаженья. Недостаток один: чехол быстро теряет цвет и выглядит блекло.Фетровая (войлочая) подкладка не оставляет следов на одежде от металлической сетки. Хорошо, если чехол съемный. Сможете его постирать при необходимости.