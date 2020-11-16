Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«В дымоходе школы в Московском районе найдены колбы с неизвестным веществом!Полиция проводит проверку по факту обнаружения ядовитого вещества в одной из школ Харькова.В дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение от работников ДСНС о том, что в помещении школы по улице Харьковской набережной во время проведения ремонтных работ в старом дымоходе обнаружены две запаянные колбы с зеленым порошкообразным веществом.В ходе осмотра правоохранители установили, что одна колба имеет маркировку "адамсит". Изъятое вещество будет уничтожено специалистами ДСНС», сказано в комментарии к выложенному фото.