16 ноября на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Турбогенераторной.

К месту происшествия были направлены два отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС, на момент прибытия которых на кухне горела газовая плита и бытовые вещи.Как отметили в пресс-службе ГСЧС, во время возникновения пожара внутри дома находилась ее хозяйка, 1960 года, которая получила ожоги ног, рук и дыхательных путей. Каретой скорой помощи пострадавшую госпитализировали в ожоговый центр Харькова.Причина возникновения возгорания устанавливается.