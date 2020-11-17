Об этом рассказали в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов города временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Желябова (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №2)ул. Маршала Рыбалко, 87 (п. №1, спаренный стояк)ул. Астрономическая, 7 (п. №2); ул. Дарвина, 17, ул. Астрономическая, 35-и (п. №2, стояк)ул. Владислава Зубенко, 72(п. №7); пр. Юбилейный, 36-а (п. №7, стояк)шоссе Салтовское, 258 (п. №6, стояк)б-р Профсоюзный, 66б-р Жасминовый, 1 (п. №3, стояк), пр. Гагарина, 43пр. Победы, 61 (стояк), пр. Победы, 68-в (п. №1); ул. Малоджанкойская, 3, 4, 4-а, 5, 6, 7, 7-а, 8, 8-а, 9, 10, 10-а, 12, ул. 23 Августа, 11-а, ул. Клочковская, 230, 232, 234, 236, 236-а, 238-а, пр. Победы, 68 (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 18 (п. №5, стояк)