Как сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям, вчера, в 20:13, на номер «101» поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на территории частного сектора в селе Княже Нововодолажского района Харьковской области.

«К месту происшествия были направлены два отделения пожарноспасательной службы. На момент прибытия спасателей горели деревянные конструкции хозяйственной постройки и около 1000 тюков соломы, которыми был обложен каркас сооружения. Площадь пожара составила 200 кв.м. На момент возникновения пожара внутри сарая было 50 свиней. Все они сгорели», - рассказали в ГСЧС.Спасатели локализовали пожар в 21:02, а в 01:10 полностью ликвидировали. Пожарным удалось спасти от огня другую хозяйственную постройку, где также находился скот. Причина возникновения возгорания устанавливается.