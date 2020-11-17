Трагедия произошла накануне вечером, на улице Москалевская.

Как рассказали в отделе коммуникаций областного главка, полицейские предварительно выяснили, что 53-летний водитель автомобиля "Mercedes Benz" сбил мужчину во время движения задним ходом. Медики, которые также прибыли по адресу, констатировали смерть пенсионера.По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.