54-летний мужчина продавал сигареты с лотка на Салтовском шоссе.

Как сообщают в отделе коммуникаций областного главка, накануне в полицию поступило сообщение о точке реализации безакцизной продукции. Прибыв на место правоохранители изъяли 1243 пачки сигарет и 113 штук сигарет, которые продавались поштучно, без пачки.В отношении мужчины составлен протокол по ч. 3 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему грозит наложение штрафа от двухсот до шестисот тысяч гривен с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от незаконной продажи.