Полицейские требовали 1000 долларов за то, чтоб не привлекать человека к уголовной ответственности.

Как рассказали в областной прокуратуре, накануне в правоохранительные органы обратились женщина вместе с сыном с информацией о том, что работники полиции требуют денежные средства за избежание уголовной ответственности по факту возможной причастности ее сына к совершению кражи.В ходе досудебного расследования установлено, что, находясь в салоне служебного автомобиля, двое старших оперуполномоченных сектора криминальной полиции Люботинського отделения получили от заявительницы неправомерную выгоду в сумме 1000 долларов США. Взамен полицейские пообещали не составлять, не регистрировать и не передавать в следственное подразделение полиции материалы по факту возможной причастности ее сына к совершению кражи, что могло стать основанием для привлечения к уголовной ответственности.Если вина подозреваемых будет доказана в суде, их ждет наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.