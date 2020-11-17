Полиция открыла уголовное дело по статье за убийство.

17 ноября около 5:50 утра в полицию поступило сообщение о том, что на трамвайной остановке по улице Москалевской лежит тело человека в крови. Как сообщили в отделе коммуникаций Национальной полиции, погибшим оказался 47-летний местный житель.По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.«Причина смерти гражданина выясняется. В настоящее время полицией принимаются меры по установлению всех обстоятельств происшествия и причастных к ней лиц», - сообщили в ГУНП.