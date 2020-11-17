По словам местных жителей, заведение не проработало ни одного дня.

2 сентября, в рамках рабочего визита в Харьковскую область, Президент Зеленский принял участие в церемонии открытия ряда объектов. В частности - детского сада в Южном, который стал частью "Большого строительства" несмотря на то, что степень готовности объекта была практически 90% еще до начала президентской программы.Как сообщают Южного, спустя два месяца после открытия, детский сад все еще закрыт для посещения местными детьми, а за все это время он не работал ни дня.