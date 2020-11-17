Полицейские устанавливают обстоятельства пожара.

По словам правоохранителей, информация о возгорании автомобиля «Hyundai» поступила в Лозовское отделение полиции сегодня ночью.«Полицейские установили, что автомобиль принадлежит 26-летней женщине. В результате пожара огнем были повреждены моторный и багажный отсеки автомобиля «Hyundai» и частично автомобиль «Toyota», припаркованный рядом. В результате происшествия никто из граждан не пострадал», - заявили в ведомстве.Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье за умышленное уничтожение имущества путем поджога. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.