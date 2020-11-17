Полицейские разоблачили злоумышленника, причастного к взрыву гранаты во дворе дома в Московском районе Харькова

Напомним, 15 ноября в полицию позвонил харьковчанин и сообщил, что во дворе его частного домовладения по улице Бестужева прогремел взрыв. На месте происшествия правоохранители, которые зафиксировали повреждения и установили, что причиной взрыва стал взрыв ручной гранаты РГД-5.«Как выяснилось, боеприпас бросил 49-летний сосед заявителя, с которым у него накануне произошел конфликт на бытовой почве. Почему он решил отомстить именно таким образом, злоумышленник объяснить отказался. В ходе обыска домовладения правонарушителя в сарае на территории двора обнаружены и изъяты два корпуса гранат Ф-1 и РГД-5», - рассказали в областном главке.По данному факту следователями Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.В настоящее время решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступлений. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.