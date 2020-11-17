Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Харьковские спортсмены завоевали две золотые медали на чемпионате Украины по бадминтону, который прошел с 12 по 15 ноября прошел в Днепре. Участие в соревнованиях приняли сильнейшие бадминтонисты из разных городов Украины. Они разыграли медали в пяти категориях, в двух из которых победили харьковчане.Так, в парной категории победу одержали харьковчанин Виталий Конов и днепрянин Александр Шмундяк, а харьковские бадминтонисты Валерий Атращенков и Валерия Рудакова завоевали «золото» в смешанной парной категории.В горсовете также отметили, что по результатам чемпионата будет сформирован новый состав Национальной сборной Украины по бадминтону.