Защита криминального авторитета заявляет об исчезновении их клиента.Как сообщает издание NewsRoom со ссылкой на адвоката ранее арестованного авторитета, Вадим Изотов по кличке «Изот» исчез из следственного изолятора. Об этом правозащитнику стало известно после того, как близкие Изотова внесли сумму установленного залога и юрист пришел в СИЗО с необходимыми документами, где ему сообщили, что харьковчанин там не содержится.
«Мой коллега поехал в изолятор - и ситуация не поменялась. Нам говорят, что Вадима Изотова у них нет. Мы подали адвокатский запрос и обратились во все инстанции - в ГБР, в полицию, к уполномоченному по правам человека. В моей адвокатской практике это первый подобный случай», - рассказал журналистам адвокат Изота.
В издании отмечают, что в Северо-восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний исчезновение арестованного опровергают и сообщают, что если мера пресечения не была изменена, то мужчина должен находиться в СИЗО.