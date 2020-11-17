Журналист телеканала "р1" Елена Павличенко пообщалась с харьковчанами о празднике.

Сегодня - международный День студентов, начало которого было положено 16 ноября 1939 года, когда в оккупированной нацистами Чехии пражские студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государства.Войска оккупантов разогнали демонстрацию, при этом был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал, похороны которого переросли в акцию протеста. Десятки демонстрантов были арестованы. 17 ноября рано утром немцы окружили студенческие общежития. Более 1200 студентов были арестованы и отправлены в концлагерь. Девятерых студентов и активистов студенческого движения казнили в тюрьме. С 1941 года эта дата отмечается ежегодно, как День Студента.Чем живут харьковские студенты сейчас и помнят ли студенческие годы те, кто отучился?