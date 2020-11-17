Соответствующая электронная петиция была зарегистрирована на сайте городского совета.

Как пишет автор обращения Cергей Пономаренко, из-за отсутствия отдельной троллейбусной остановки на терминале возле станции Героев труда, пассажиры путаются в поисках нужной очереди.«Предлагаю сделать отдельную остановку троллейбуса №48 на остановке метро Героев труда путем прокладки дополнительной линии эл.проводов. Тем самым будет не зависимое движение двух маршрутов 47 и 48 и пассажиры не будут метаться в поисках нужной им очереди», - написал автор.