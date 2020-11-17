В Кабмине обещают поддержать бизнес и работников, которые потеряют заработок из-за карантина выходного дня, в случае если сотрудники работают официально.

Официально трудоустроенные работники получат компенсации за карантин выходного дня, сообщил в эфире телеканала «Дом» министр Кабмина Олег Немчинов. По его словам, правительство будет выплачивать компенсации людям, которые официально работают, но из-за карантина выходного дня будут лишены такой возможности в субботу и воскресенье.– Это доплаты, которые проводились предпринимателям, в том числе и во время первого локдауна, – сказал министр.Он отметил, что чаще всего люди, которые хотят компенсации, работают неофициально, однако правила должны быть для всех одинаковы.– Мы обратились в Торгово-промышленную палату для того, чтобы случай был признан форс-мажорным, и люди, которые сдают или берут в аренду помещения, могли воспользоваться этим правом для компенсации. Мы надеемся, что период карантина выходного дня будет коротким и не придется прибегать к более суровым мерам. Однако если не будет в полном объеме реализован карантин выходного дня, к сожалению, мы рано или поздно придем к полному локдауну, – отметил Олег Немчинов.Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал программу поддержки предпринимателей анонсировал 11 ноября. Он пообещал в полной мере восстановить и расширить программу поддержки в виде компенсаций зарплат во время приостановления работы и выплат на детей.