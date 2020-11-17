В селе Куриловка Купянского района до сих пор нет отопления. В квартирах от 5 до 10 градусов тепла.

Как рассказали местные жители, греться людям приходится с помощью обогревателей, а некоторые выходят из ситуации обогревая дом газом или духовкой, что невероятно опасно для жизни. Также, из-за отсутствия отопления, не работают школа И детский сад.Пытаясь как-то достучаться до властей люди вышли на акцию протеста, после чего им пообещали, что вечером 16 ноября тепло будет. Однако ни в Куриловке, ни в ещё нескольких сёлах рядом отопления не дали.В то же время в компании "Нафтогаз" заявили, что тепло в домах людей отсутствует из-за рекордной задолженности, которая сегодня составляет более 118 миллионов гривен."До сих пор не начался отопительный сезон, потому что местные производители тепла - КП "Областной информационно-технический центр" и КП КГС "Купьянсктеплоенерго" - не предоставили НАК "Нафтогаз Украины» документы, необходимые для заключения договоров на газоснабжение относительно правопреемства по долговым обязательствам.Речь идет о долговых обязательствах в размере 118 300 000 грн. Без урегулирования этой ситуации Компания юридически не может подписать договор о поставках газа с предприятием", - заявили в компании.