Сообщение о пропаже парня поступило от социальных служб утром 17 ноября.

17 ноября около 9:00 в дежурную часть полиции поступило сообщение от социальных работников о том, что утром 15-летний парень, который имеет инвалидность, ушел из дома и не вернулся. Получив информацию, правоохранители начали ряд мероприятий для установления местонахождения несовершеннолетнего.В результате розыскных действий уже через час группа реагирования патрульной полиции обнаружила ребенка на одной из улиц поселка и вернула домой.