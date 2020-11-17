Об этом рассказали в компании "Харьковгаз сбыт".

Как сообщили поставщики газа, с начала года компания передала более 700 дел в суд о взыскании просроченной задолженности на сумму 13,2 миллиона гривен, из которых 498 дел получили решение в пользу истца на сумму 5,5 миллионов. Однако взыскано из них лишь чуть более миллиона."Харьковгаз сбыт" не применяет сейчас санкций по прекращению газоснабжения бытовым потребителям. Но вместе с тем, компания вынуждена принимать меры в части принудительного взыскания долга в судебном порядке", - заявили в руководстве компании.По словам директора предприятия Павла Тындика, взыскание долгов через суд увеличит сумму самого долга, ведь потребителю нужно будет оплатить судебный сбор, который составляет более двух тысяч гривен, а также штрафные санкции за несвоевременную оплату.Всего, по данным компании, по состоянию на 1 ноября 2020 года сумма долга бытовых потребителей Харькова и области за потребленный природный газ составляет 2,327 миллиарда гривен.