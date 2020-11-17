С июля 2021 года претенденты на государственные должности будут сдавать экзамен по украинскому языку. Эта норма закона коснется всех, кто намерен стать народным депутатом в следующем созыве или захочет работать министром.

Каждый, кто в будущем решит претендовать на должности в органах власти, должен будет подтвердить свое знание украинского языка. Об этом сказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, сообщается на правительственном портале.– 16 июля 2021 года вступает в силу норма закона о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления, должен сдавать экзамен на уровень владения украинским языком вмсоответствии с новыми стандартами, разработанными Национальной комиссией по стандартам государственного языка, – сказал Тарас Креминь.Он пояснил, что эта норма коснется всех, кто намерен стать народным депутатом в следующем созыве, или захочет работать министром.