Кабинет министров упростил процедуру открытия текущих счетов получателям пенсий и денежной помощи. Им теперь не обязательно лично обращаться в банк.

В связи с распространением Covid-19, особенно опасным для пожилых людей, правительство приняло постановление, которое уменьшит количество посещений учреждений при назначении пенсий и денежной помощи, сообщили в Министерстве социальной политики. Решение правительства предоставляет возможность открытия текущих счетов получателям пенсии или пособия без предварительного обращения в банк. Для открытия такого счета необходимо обратиться в орган Пенсионного фонда (или органа социальной защиты населения).Пенсионный фонд (или орган социальной защиты населения) формирует списки получателей пенсии (соцпомощи) и передает их вместе с необходимыми документами для открытия счета в соответствующий банк.Банк откроет счет на основании полученных данных и предоставит Пенсионному фонду (органу соцзащиты) реквизиты.– Это позволит назначать пенсию (пособие) получателям или переводить их выплату на текущий счет, открытый в банке, за одно посещение Пенсионного фонда (органа социальной защиты), что уменьшит контакты с другими лицами в период карантина, – подчеркивают в Минсоцполитики.Также правительство установило единые требования к банкам, через которые производится выплата пенсий, денежной помощи и выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию.Ранее пенсионеру (или получателю соцпомощи) нужно было идти сначала в Пенсионный фонд, потом в банк для открытия счета, а через некоторое время – снова в банк.– Это была целая процедура, довольно утомительная, а во время коронавируса она стала еще и очень опасной. Теперь должна заработать политика одного обращения, когда человек просто идет в Пенсионный фонд и далее по обращению самого фонда или органа социальной защиты открывается счет в банке, – отмечают в Кабмине.