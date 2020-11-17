26 ноября 2020 года в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого состоятся выборы ректора. Среди кандидатов – проректор по инновационно-корпоративной работе и администрированию Харьковского национального университета радиоэлектроники Василий Россихин. Своим видением, как вернуть лучшему юридическому вузу былое величие, он поделился в программе «Точка зрения» на «Телеканале р1».

– С марта 2017 года вы занимаете должность проректора ХНУРЭ. Еще три года назад возникал вопрос, почему юрист должен быть в руководстве технического вуза? Наверняка и тогда, и сейчас вам есть что ответить?

– В 2013 году в лучшем технологическом университете начался управленческий кризис, связанный с тем, что после болезни ушел из жизни многолетний ректор этого вуза Михаил Федорович Бондаренко. Пять раз проходили выборы ректора, и каждый раз победителем оказывался Валерий Семенец, но в силу разных причин министерство не заключало с ним контракт. В декабре 2016 года после очередных выборов вуз все-таки получил своего законного руководителя и в марте 2017 года Валерий Васильевич приступил к исполнению обязанностей ректора. Но в годы «безвластия» университет находился в системном кризисе, потому что каждый временно исполняющий обязанности ректора переформатировал работу под себя. И устав университета в то время не соответствовал действующему законодательству Украины.

Прекрасный коллектив, но, к сожалению, ни одного юриста среди научно-педагогических сотрудников в университете не было. Поэтому в 2017 году мне поступило предложение перейти из лучшего юридического университета в лучший технологический вуз. Я был переведен в ХНУРЭ, где передо мной были поставлены задачи, которые мы с командой нового ректора выполнили на высоком уровне. Сегодня нормативная база вуза полностью отвечает действующему законодательству.

В мои обязанности также входит инновационное развитие университета. Национальный университет радиоэлектроники сегодня является флагманом инновационного развития среди вузов Украины и имеет большие перспективы для дальнейшего роста.

– Мы внимательно следили, как строился и начинал свою работу инновационный парк «Синергия». Много тогда высказывалось надежд на этот счет. Как повлиял на работу парка карантин?

– Это уникальный научный парк, одним из основателей которого является Харьковский национальный университет радиоэлектроники. Это единственный из работающих в Украине парков, который входит во Всемирную организацию научных парков. И сегодня мы вынуждены работать в условиях карантина.

Когда мы только начинали работу научного парка «Синергия», перед нами ставилось не только инновационное задание, но и привлечение наших студентов к проектам, которые здесь реализуются. В условиях карантина в вузах доминирует дистанционная форма обучения, занятия проводятся онлайн, карантинные меры запрещают находиться в помещениях более определенного количества человек. Так что фактически парк «Синергия» поставлен на паузу в отношении практических проектов.

Однако за время его существования были созданы инновационные интерактивные столы для средней школы, которые уже поступили в образовательные учреждения города и, что особенно важно, области, потому что дети из сел должны получать образование не хуже, чем в областном центре. И использование именно инновационных передовых технологий, новых форм освоения знаний как раз становится возможным с помощью подобных столов. Их разработка сегодня не останавливается. Но, к сожалению, в условиях карантина мы не можем привлекать какие-то новые идеи и студентов к тому, чтобы они своими руками собирали оборудование, которое является основным в деятельности парка «Синергия».

Вузы находятся в режиме выживания

– Как в целом работает университет в условиях карантина? Сложно ли было перейти на дистанционное обучение? Возможно, освоили новые методики?

– Что касается нашего вуза, то как флагман в сфере IT он был полностью подготовлен к переходу на дистанционную форму обучения. Заранее были разработаны программы, которые и раньше помогали нашим студентам получать консультации и поддерживать онлайн-связь с преподавателями.

Что касается высшего образования в целом, то карантин, безусловно, стал вызовом, к которому система образования не была подготовлена, потому что – и это не секрет – все зависит от материальной составляющей. Сегодня заведения высшего образования недофинансированы и фактически находятся в режиме выживания. Есть должности, которые финансируются из государственного бюджета, но многие штатные единицы финансируются из специального бюджета, то есть из тех средств, которые вуз зарабатывает самостоятельно. Карантин не дает сегодня нормально функционировать вузам, источники финансирования, которые насыщали специальные фонды, практически иссякли. В некоторых университетах люди вынужденно переходят в режим простоя, а отдельные заведения вообще стоят перед вопросом сокращения штатов.

– А какие это источники? Контрактное обучение, привлечение иностранных студентов... Что еще? И как в условиях закрытых границ обстоят дела с иностранными студентами?

– Очень много составляющих этого процесса. Да, финансирование обучения студентов за счет юридических лиц или за счет самих студентов – это существенное насыщение специального фонда университета. Но что происходит в условиях карантина?

С одной стороны, нет больших препятствий для того, чтобы иностранные студенты ехали к нам учиться, но фактически они не едут из-за специфики украинского законодательства. Например, в январе-марте 2019 года я лично проводил агитацию вступления в украинские учебные заведения высшего образования, в частности в ХНУРЭ, в Республике Камерун. Более 200 камерунцев изъявили желание учиться в Украине. Однако у нас нет посольства в Камеруне, потому что дипломатические учреждения обслуживают всего несколько африканских стран. И камерунские абитуриенты, чтобы получить визу, должны ехать либо в соседнюю Нигерию (Нигерия – англоязычная, а камерунцы – франкоязычные), либо в какую-то франкоязычную страну. Но в условиях карантина существуют ограничения передвижения и в этих странах. Таким образом, одно нажилось на другое, и иностранные студенты в этом году фактически лишены возможности приехать учиться в Украину.

Болит сердце за альма-матер

– Сейчас вы зарегистрированы кандидатом на должность ректора Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Почему решили оставить ХНУРЭ и попробовать свои силы в этом направлении?

– Во-первых, я пока еще не оставляю ХНУРЭ. А почему я зарегистрирован как кандидат на должность ректора лучшего юридического университета Украины – ответ очень простой. Не потому что я выполнил или перевыполнил задачи, поставленные передо мной в ХНУРЭ – там еще много работы, и юристам в том числе. Просто болит сердце за свою альма-матер. 21 год я был членом коллектива юридического университета, прошел там путь от студента до доктора юридических наук.

Действующий ректор – академик Василий Яковлевич Таций – по закону о высшем образовании не имеет законодательной возможности баллотироваться на новый срок. Я считаю, что смогу трансформировать свой административный, управленческий опыт истории побед в ХНУРЭ (за годы работы команды действующего ректора он стал лучшим технологическим университетом, попал в мировые рейтинги университетов) на историю возвращения величия лучшему юридическому вузу, который, к сожалению, сейчас уже ощущает и управленческий, и системный кризис.

– С чем, по вашему мнению, связан этот кризис?

– Это не связано с каким-то конкретным человеком или событием. Началось все много лет назад, когда абитуриенты массово подались либо в юристы, либо в экономисты. Количество студентов в юридическом университете выросло до 30 тысяч, вуз тогда получил особый статус, вырос размер зарплат преподавателей. Однако прошло время и выявилось много факторов, которые это величие нивелировали.

Во-первых, перенасыщенный рынок юристов. Студент получает образование, диплом, но куда с этим дипломом податься? Юристов и экономистов на рынке труда оказалось больше, чем специалистов остальных специальностей, вместе взятых.

Во-вторых, правительство внедрило форму финансирования заведений высшего образования по результатам образовательной, международной и научной деятельности. К сожалению, Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого занимает среди 148 вузов 147-е место по объемам государственного финансирования. Тогда как ХНУРЭ – один из лидеров такого финансирования. Теперь среди прочего учитываются также мировой рейтинг и результаты научной и международной работы в контексте привлечения средств на счет специального фонда. То есть необходимо привлекать и аккумулировать средства, которые будут поступать от партнеров.

Необходимо продвигать международную коллаборацию

– Как, по-вашему, можно наладить международное сотрудничество именно юридического университета? Понятно, что технологическая или инженерная программа может работать и быть востребованной в любой стране мира. Но когда мы говорим о праве, юридических вопросах, то понимаем, что они сосредоточены в основном в правовом поле нашей страны. Или речь идет о неких достижениях в международном праве?

– Ответ лежит на поверхности – необходимо продвигать международную коллаборацию. Да, юристам сложно публиковать свои научные труды в признанных мировых рейтингах, но законодательством это предусмотрено. И плохая это норма или хорошая – ее надо выполнять.

– Но выполнение практически невозможно...

– Я приведу пример. Когда в Национальный университет радиоэлектроники поступила информация, что есть возможность принять участие в конкурсе Жана Моне, который предоставляет финансирование, а проводит его ЕС – мы выиграли проект «Правовое обеспечение диджитализации образования». Почему бы юристам не участвовать в таких проектах? Почему бы юридическому университету не привлекать иностранные средства, не выигрывать не только программы ЕС «Эразмус», Жана Моне, но и «Горизонт» – по ним идет финансирование от нескольких сотен тысяч евро до миллиона евро. И эти деньги будут попадать в специальный фонд, что учитывается при расчете формулы финансирования заведений высшего образования.

Кроме того, почему лучший юридический университет не имеет собственного научного парка? Для этого есть коллектив, есть понимание развития, есть площади, которые не задействованы под учебный процесс.

– Судя по всему, у вас есть понимание, как внедрить идеи в жизнь, и опыт работы в ХНУРЭ очень в этом помогает. Сегодня ректор – не только выдающийся ученый, педагог, но и менеджер, эффективный управленец. И именно от эффективности ректора в какой-то мере зависит финансирование вуза. Новации по поводу оценки эффективности ректора были внедрены летом нынешнего года. Как вы к этому относитесь?

– Речь идет о так называемых показателях KPI. Безусловно, с одной стороны это позитивное нововведение, потому что теперь ректор должен быть не просто хорошим человеком и известным ученым. Главное, чтобы он был менеджером, мог объединить коллектив, привлечь средства и задать вектор развития, который приведет к процветанию. В его зоне ответственности – привлечение средств, благополучие коллектива, которое зависит от формулы финансирования, от международных партнеров, от авторитета ректора в органах государственной власти, органах местного самоуправления и на международной арене.

– Процесс выборов ректоров – новация для Украины, внедренная в 2014 году. И люди, которые не работают в данной системе, не понимают, что это за процесс, как осуществляется волеизъявление, на чем основывается комиссия, определяя победителя среди кандидатов.

– Процесс выбора ректоров регулируется Законом «О высшем образовании Украины». Кандидат на должность ректора должен иметь ученую степень, десять лет научно-педагогического стажа, не быть судимым, владеть государственным языком. Управленческий стаж не нужен, поскольку сегодня согласно классификатору должность ректора относится к категории научно-педагогических работников.

Министерство осуществляет проверку полученных документов и оглашает включение определенного человека в будущий бюллетень для выборов. А дальше все научно-педагогические работники вуза, а также определенный процент студентов и административного персонала голосуют. После считают голоса, и кандидатура человека, который набрал больше 50% голосов, вносится в министерство, чтобы с ним был заключен контракт на должность ректора. Если 50% никто не набрал, оглашается второй тур или проводятся новые выборы.

Причем ректор не может занимать должность более двух сроков, то есть максимальный срок – десять лет.

– Когда состоятся выборы в НЮУ имени Ярослава Мудрого?

– 26 ноября 2020 года.

– Как за шесть лет зарекомендовала себя система выборов ректора?

– Абсолютное большинство ректоров, которые переизбирались с 2014 года, выиграли выборы. Для сферы образования период принятия такой нормы очень длительный. И в то же время это демонстрирует тот факт, что коллективы вузов довольно часто не хотят ничего менять в своей жизни, привлекать что-то новое.